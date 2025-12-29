  • İSTANBUL
Yılbaşı kâbusu püskürtüldü! DEAŞ şüphelisi silah cephanesiyle yakalandı

Yılbaşı kâbusu püskürtüldü! DEAŞ şüphelisi silah cephanesiyle yakalandı

İstanbul Ataşehir’de yılbaşı öncesi olası bir saldırının önüne geçmek için düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma kapsamında, özellikle Noel ve yılbaşı dönemine yönelik eylem çağrıları üzerine harekete geçildi.

26 Aralık sabahı saat 06.30’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği şafak operasyonunda şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda çok sayıda silah ve örgütsel materyal ele geçirildi. Operasyonda 7.65 mm çapında tabanca ve şarjör, 25 adet fişek, tabanca kılıfı, 13 adet bıçak ve çakı, teleskopik jop, üzerinde Arapça yazılar bulunan komando beresi, elektronik ekipmanlar, cep telefonları ve örgütsel içerikli 33 kitap bulundu.

 

Gözaltına alınan şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, olası saldırı planlarının daha hazırlık aşamasındayken engellendiğini vurguladı.

