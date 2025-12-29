İsrail’den utanç raporu! Hamas’ı neden yenemedik?

Kanlı elleriyle Gazze'de 71 bin Filistinliyi şehit eden, 171 binden fazlasını yaralayan ve 70 milyar dolarlık yıkıma neden olan İsrail ordusu, tüm bu vahşete rağmen Hamas'ı yenemedi!

İŞGALCİLERİN GAZZEDEKİ HEZİMETİ MASAYA YATIRILIYOR

Yedioth Ahronoth gazetesinin ifşa ettiği bilgilere göre, Siyonist Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in bizzat talimatıyla, 27 Ekim 2023'te başlayan kara saldırılarının "başarısızlığı" mercek altına alınacak.

UTANÇ RAPORU 2026'DA AÇIKLANACAK!

Bu 'hassas ve siyasi' soruşturma sadece Gazze ile sınırlı kalmayacak. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar ve Batı Şeria'daki Tulkerim ile Cenin mülteci kamplarına düzenlenen işgal operasyonları da masaya yatırılacak. Soruşturma sonuçlarının 2026 yılının sonunda, hem kamuoyuna hem de 7 Ekim hezimetinde ölen İsraillilerin yakınlarına sunulacak olması, Siyonistlerdeki panik ve iç çatışmanın boyutlarını gözler önüne seriyor.

"GAZZE'Yİ NEDEN İŞGAL EDEMEDİK?" BÜYÜK SORU!

İşgal ordusunun iç soruşturmasının ana ekseni ise "Hamas neden yenilmedi?" sorusu olacak. Haberlere göre, Siyonistlerin en büyük dertlerinden biri şu: "İsrail ordusuna bağlı Güney Komutanlığı, Gazze Şeridi'ni neden tümüyle işgal edemedi?" Ayrıca, Gazze'nin kuzeyine operasyon başlatma kararının doğruluğu ve esir alınan İsraillilerin varlığının ordunun operasyonlarını ne denli kısıtladığı da mercek altına alınacak.

Terör devleti İsrail'in "yenilmezlik" efsanesi, Gazze direnişinin duvarına çarparak paramparça oldu. Şimdi kendi başarısızlıklarını sorgulayan işgalciler, akıttıkları kanda boğulmanın eşiğinde!