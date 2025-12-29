  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş tutuklandı

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve iki şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

 

Ateş ve Çağlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ateş ve Çağlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Karataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 28 Aralık'ta İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş gözaltına alınmıştı.

Yorumlar

kibarcik

o sakallarını ve bıyıklarını kes

veyis ates

Veyis Ateş 1973 senesinde Mersin, kürt Tarsus'ta dünyaya geldi. Tam adı Abdurrahman Veyis Ateş’tir. Lise mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din felsefesi Bölümün'de okumaya başlayan Veyis Ateş, eğitimi sırasında radyoculukla tanışarak medya sektörüne girmiş oldu.
