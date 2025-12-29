Komşuda para devrimi: Bulgaristan 2026’da euroya geçecek

Bulgaristan, ekonomik ve siyasi tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir karara hazırlanıyor. 145 yıldır ülkenin resmi para birimi olan leva, 1 Ocak 2026’dan itibaren yerini euroya bırakacak. Yaklaşık 6,5 milyon nüfuslu ülke, bu adımla birlikte euro bölgesine katılan 21. ülke olmayı hedefliyor.

Brüksel’deki Avrupa Birliği yetkilileri, Bulgaristan’ın euroya geçişinin yalnızca para birimi değişimi olmadığını, aynı zamanda ekonomik canlanma ve siyasi entegrasyon açısından stratejik bir hamle olduğunu vurguluyor. Bulgaristan, hâlihazırda AB’nin en yoksul ülkeleri arasında gösteriliyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, euroya geçişin Bulgaristan’a daha fazla ticaret, yatırım, nitelikli istihdam ve gerçek gelir artışı sağlayacağını ifade ediyor. Avrupa Komisyonu Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis ise Rusya-Ukrayna savaşı, artan jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik belirsizliklerin, Avrupa Birliği içinde bütünleşmenin önemini artırdığını belirtiyor.

Dombrovskis, “Bulgaristan’ın da aralarında olduğu pek çok Avrupa ülkesi, günümüz dünyasında tek başına yeterli ağırlığa sahip değil. Ancak AB’nin siyasi ve ekonomik yapılarıyla tam entegrasyon sağlandığında bu ülkeler daha güçlü hale gelebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Halk ikiye bölünmüş durumda

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir ankete göre, Bulgaristan’da vatandaşların yüzde 51’i euroya geçişi desteklerken, yüzde 45’i bu adıma karşı çıkıyor. Sofya merkezli Piyasa Ekonomisi Enstitüsü’nün kıdemli araştırmacısı Petar Ganev, euro konusundaki görüş ayrılığının ülkedeki daha geniş siyasi kutuplaşmanın bir yansıması olduğunu söylüyor.

Ganev, “Bu durum şaşırtıcı değil. Ülke neredeyse her konuda bölünmüş durumda. Uzun süredir devam eden siyasi istikrarsızlık, son derece gergin bir siyasi ortam yarattı” ifadelerini kullanıyor.

En büyük endişe: Enflasyon ve belirsizlik

Bulgaristan’ın kuzeybatısındaki Vidin kentinde yaşayan emekli çift Nencho ve Maya Neshev, euroya geçiş sürecinde en çok enflasyon riski ve belirsizlikten endişe duyduklarını dile getiriyor. Maya Neshev, “Emekliyim ve ne yapacağımı bilmiyorum. Stok mu yapmalıyım, ocak ayında ne olacak? Leva biriktirmek mi mantıklı, yoksa avroya geçişi mi beklemeliyim? Çok fazla belirsizlik var” sözleriyle kaygılarını anlatıyor.

Ülke, son dört yılda yedi kez parlamento seçimine gitti. Yaygın yolsuzluk iddiaları ve hükümetlere duyulan güvensizlik, siyasi istikrarsızlığı derinleştirdi. Eski Başbakan Rosen Zhelyazkov’un hükümeti, ülke genelinde haftalarca süren yolsuzluk karşıtı protestoların ardından bir yıldan kısa sürede istifa etmek zorunda kalmıştı.

Tüm bu tabloya rağmen Bulgaristan, 2026’da euroya geçerek Avrupa Birliği ile daha güçlü bir ekonomik ve siyasi bağ kurmayı hedefliyor. Bu tarihi adımın, ülkede nasıl bir etki yaratacağı ise şimdiden merak konusu.