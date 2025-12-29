Karın ağırlığı çam ağacını devirdi! 2 araç zarar gördü
Karabük Safranbolu'da yoğun kar yağışının ardından devrilen çam ağacı, park halindeki iki araçta hasara yol açtı.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Yenimahalle Bağlar Sitesi’nde bir çam ağacı, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak devrildi. Araçlarda maddi hasar oluşturan ağaçların belediye ekiplerince kaldırılacağı öğrenildi.
Site sakini Mehmet Özkul, ağacın devrilmesi nedeniyle 2 araçta küçük çaplı hasar meydana geldiğini, kar birikintisi olan diğer ağacın da tehlike oluşturduğunu söyledi.