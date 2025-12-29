  • İSTANBUL
DEAŞ operasyonunda şehit olmuşlardı! 3 polisimizin kimlikleri belli oldu
DEAŞ operasyonunda şehit olmuşlardı! 3 polisimizin kimlikleri belli oldu

DEAŞ operasyonunda şehit olmuşlardı! 3 polisimizin kimlikleri belli oldu

Yalova'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit oldu. Şehit olan polislerin Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli olan Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan olduğu açıklandı.

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu. Çatışmada 6 terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü sempatizanı şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda bina içerisinde bulunan teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması sonucunda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan isimli polis memurları şehit oldu. Yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

2525

Mekanları cennet olsun şehitlerimizin.haçli siyonistler gene yaptı yapacağını.köpekleri hepsini idam edin.haşlama yapın köpekleri.

Tug

Polisimizin ateş etme yetkileri artırılmalı. Soruşturma geçiririz , diye çekinmekte ve şehit olmakta, Eğer ABD polisi nın yetkileri olsaydı. Hiç bir polis ölmez, ve bu teröristlerin bulunduğu ev içindekilerle beraber yokedilirdi.. Bu yetki, Türk polisine de verilsin!!!
