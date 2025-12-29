DEAŞ operasyonunda şehit olmuşlardı! 3 polisimizin kimlikleri belli oldu
Yalova'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit oldu. Şehit olan polislerin Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli olan Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan olduğu açıklandı.
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu. Çatışmada 6 terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü sempatizanı şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda bina içerisinde bulunan teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması sonucunda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan isimli polis memurları şehit oldu. Yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.