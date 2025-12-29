Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında tutuklama talebi

  • İSTANBUL
Gözaltına alınan eski Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, dosyadaki delil durumu nedeniyle "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

 

Şüpheli Erden Timur hakkında Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Timur'un emniyette ve savcılıkta alınan ifadesi ile tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna göre Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarıldı.

Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

