Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı
Gündem

Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen takipli narkotik operasyonunda Merkez ilçede M.K. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde uyuşturucu bulundurduğuna yönelik duyum alındı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda bidon içerisinde bin 13 gram esrar maddesi, 1 adet muşta, 1 adet kelebek bıçak ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

