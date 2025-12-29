CHP’de ‘İmamoğlu’ Çatlağı! Yolsuzluktan Tutuklanan ismin afişine suç duyurusu!

Bir dönem "CHP’nin parlayan yıldızı" olarak pazarlanan ancak adı büyük yolsuzluk dosyalarına karışan Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, CHP içindeki dürüst sesler yükselmeye başladı. İmamoğlu’na, tabandan "afişini de al git" tepkisi geldi.

"Şaibeli İsmin Afişi O Binada Duramaz!"

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bir açıklama yapan CHP’li Erol Temürçi, partisinin içine düştüğü durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Temürçi, İmamoğlu’nun yolsuzluk ve şaibeli işler nedeniyle tutuklu bulunduğunu hatırlatarak, toplu taşıma araçlarından ve billboardlardan kaldırılan afişlerin neden hâlâ CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı olduğunu sordu.

Temürçi, yaptığı açıklamada şu sert ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu, çeşitli yolsuzluklara ve şaibelere karışması sonucu tutuklanmış, yargı süreci devam etmektedir. Birçok yerde resimleri kaldırıldı ancak ne hikmetse CHP İstanbul İl Binası üzerinden bu resim hala indirilmedi. Bu şahsın afişinin kaldırılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Sürecin takipçisi olacağım."

CHP Yönetimi Sessizliğini Koruyor

İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sarsılan CHP Genel Merkezi ve İstanbul İl Başkanlığı ise, tabandan gelen bu "temizlik" çağrılarına henüz bir yanıt vermedi. Partili isimlerin bile "yolsuzlukla anılan birinin afişi altında siyaset yapamayız" noktasına gelmesi, CHP içindeki büyük krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kamuoyu şimdi, yargının ve CHP yönetiminin bu suç duyurusu karşısında nasıl bir adım atacağını merakla bekliyor.