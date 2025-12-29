Erdoğan’dan telefon diplomasisi! Kuveyt Veliaht prensinden sonra Nijer Cumhurbaşkanı ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Nijer ilişkilerinin geliştirilmesine önem atfettiğini, Türkiye’nin her alanda Nijer’in yanında yer almaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tchiani ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki enerji, madencilik ve savunma başta olmak üzere birçok alanda güçlü iş birliğini derinleştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.