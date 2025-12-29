Havadan görüntülendi! Kar sürprizi Balıklıgöl’ün siluetini değiştirdi
Şanlıurfa’da etkili olan kar yağışı, kentin simge noktalarını beyaz örtüyle kapladı. Balıklıgöl ve çevresinde ortaya çıkan manzara hayran bıraktı.
Şanlıurfa’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde alışılmışın dışında görüntüler ortaya çıkardı. Karla kaplanan tarihi Balıklıgöl'de ortaya çıkan kartpostallık görüntüler ilgi çekti. Oluşan kartpostallık manzarayı fırsat bilen vatandaşlar Balıklıgöl'e akın etti.
Manzaranın keyfini çıkardılar
Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, Balıklıgöl'de bol bol fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi. Bazı vatandaşlar kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirtirken, ortaya çıkan manzaranın oldukça güzel olduğunu ifade etti. Kar yağışının Balıklıgöl'de oluşturduğu eşsiz görüntüler, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.
Beyaza bürünen tarihi Balıklıgöl, Urfa Kalesi ve Kızılkoyun Mağaraları dron ile havadan görüntülendi.