  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kızının eğitimi İçin emekliliğini erteledi… Yalova’daki DEAŞ operasyonunda şehit düşen Turgut Külünk, Geride yürek yakan bir hikâye bıraktı

Rusya'dan Noel videosu: Erdoğan'a Akkuyu küresi, Zelenskiy'e kelepçe!

Somaliland skandalı! Yeniden Refah Partisi İsrail'in arkasındaki gücü açıkladı

Kadıköy belediyesi, kağıt toplayıcılarından ne istiyor?

Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Major Havalimanları' kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! İstanbul istikameti araç geçişlerine kapatıldı

Narin Güran davasında Yargıtay'dan flaş karar

Hainlerin algı operasyonuna yargıdan tokat! 3 kahramanımızın şehadetini diline dolayanlara soruşturma kıskacı: O hesaplar tek tek inceleniyor

Hollywood’un beslemeleri de İsrail'in katliamlarına destek vermiş

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Yalova’daki olayla ilgili 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Havadan görüntülendi! Kar sürprizi Balıklıgöl'ün siluetini değiştirdi
Yaşam

Havadan görüntülendi! Kar sürprizi Balıklıgöl'ün siluetini değiştirdi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şanlıurfa’da etkili olan kar yağışı, kentin simge noktalarını beyaz örtüyle kapladı. Balıklıgöl ve çevresinde ortaya çıkan manzara hayran bıraktı.

Şanlıurfa’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde alışılmışın dışında görüntüler ortaya çıkardı. Karla kaplanan tarihi Balıklıgöl'de ortaya çıkan kartpostallık görüntüler ilgi çekti. Oluşan kartpostallık manzarayı fırsat bilen vatandaşlar Balıklıgöl'e akın etti.

 

Manzaranın keyfini çıkardılar

Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, Balıklıgöl'de bol bol fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi. Bazı vatandaşlar kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirtirken, ortaya çıkan manzaranın oldukça güzel olduğunu ifade etti. Kar yağışının Balıklıgöl'de oluşturduğu eşsiz görüntüler, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

 

Beyaza bürünen tarihi Balıklıgöl, Urfa Kalesi ve Kızılkoyun Mağaraları dron ile havadan görüntülendi.

