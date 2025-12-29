Son dakika! Rusya lideri Putin'in konutuna saldırı girişimi
Reuters'in geçtiği son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunuldu.
Haberde, Ukrayna'nın Putin'in Novgorod'da bulunan konutuna saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuyla ilgili "Rusya karşılık verecek ve müzakere pozisyonunu değiştirecek." açıklamasını yaptı.
UKRAYNA'DAN YALANLAMA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın Putin'in konutuna doğrudan bir saldırı düzenlediği iddialarını reddetti