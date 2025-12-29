  • İSTANBUL
Son dakika! Rusya lideri Putin'in konutuna saldırı girişimi

Reuters'in geçtiği son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunuldu.

Haberde, Ukrayna'nın Putin'in Novgorod'da bulunan konutuna saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuyla ilgili "Rusya karşılık verecek ve müzakere pozisyonunu değiştirecek." açıklamasını yaptı.

 

UKRAYNA'DAN YALANLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın Putin'in konutuna doğrudan bir saldırı düzenlediği iddialarını reddetti

