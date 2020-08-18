Numan Kurtulmuş'tan çok sert tepki: Haddini bil

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz meselesine değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin meşru haklarını sonuna kadar koruyacağını belirtti.

Türkiye'nin doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına devam edeceğini belirten Kurtulmuş, geri adım atmayacaklarını, bunun Türkiye açısından bir egemenlik meselesi olduğunu dile getirdi.

"Müsaade etmeyeceğiz"

Kurtulmuş, "Uluslarası sularda Türkiye kendi egemenliğini tescillemiş, sınırlarını belirlemiş ve uluslararası hukukla da bunları tayin etmiştir. Şimdi başkaları bunu değiştirmek için çeşitli varyasyonlar yapabilirler ama Türkiye müzakere masasını açık tutarak, görüşmeleri açık tutarak ama Oruç Reis'te olduğu gibi Yavuz gemisinde olduğu gibi biz orada fiili olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kimsenin müdahalesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Yunanistan'ın Avrupa Birliğinden destek bulmaya çalıştığını aktaran Kurtulmuş, "Baktığınız zaman Avrupa Birliği resmi anlamda Yunanistan tezlerinin arkasında tam manasıyla durmuyor ama bir taraftan da Avrupa içerisindeki bir siyaset, özellikle Fransızların yönlendirdiği bir siyaset anlayışı Yunanistan'a da bir şekilde destek çıkmaya çalışıyor. Kurumsal olarak Avrupa Birliği de Türkiye'nin kararlılığını görmüştür, Amerika Birleşik Devletleri de görmüştür, Rusya da görmüştür." ifadelerini kullandı.

Libya'yı bugün içinde bulunduğu duruma darbeci Hafter ve arkasındaki karanlık güçlerin düşürdüğüne dikkat çeken Kurtulmuş, Türkiye'nin bu meselede doğru yerde durduğunu söyleyerek şunları aktardı:

"Hafter'i destekleyen, bir takım paralı lejyonerler ile diğer güçler ve onun arkasındaki bazı Körfez ülkeleridir. Baktığınız zaman BM'nin ve uluslararası camianın meşru bir hükümeti desteklemek ortada iken, bunu desteklemek gerekirken, bunu desteklemeyip o hükümeti ortadan kaldırmak ve Libya halkına hayatı zindan etmek isteyen bir darbeciyi destekleyenler, herhalde Libya'daki sorunun kaynağı bunlardır. Yani kaynak sadece Hafter'in kendisi değildir."

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına değinen Kurtulmuş, "Burada İslam coğrafyasının yek vücut durması lazım ama maalesef insanın içi kan ağlıyor. Diyelim ki soğuk savaş zamanında ister Amerikan yanlısı ister Rus yanlısı olsun, İslam ülkelerinin her birisinin dış politikasının bir numaralı maddesi Filistin meselesiydi. Maalesef bugün birçoğu için Filistin meselesi çok arkalara gitmiş hatta Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazıları için Filistin meselesi, satılık bir pazarlık unsuru haline dönüştürülmüştür." diye konuştu.

"Bu açık bir ihanettir"

Birleşik Arap Emirliklerinin Filistin davasına sırtını döndüğünü söyleyen Kurtulmuş söz konusu anlaşmayı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Bu bir açık ihanettir, Arap halklarına ihanettir, Filistin halkına ihanettir, Müslüman ümmete ihanettir hatta dünya barışına ihanettir. Bundan sonra sırada bazı bölge ülkelerinin de olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Bunların maalesef İsrail'in yeni planlarının bir parçası olduğundan da hiç şüphemiz yok." şeklinde konuştu.

Hadsiz Biden'ı yerden yere vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden'ın muhalefetin desteklenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi gerektiği yönündeki skandal sözlerine ilişkin konuşan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"Adam açık bir şekilde diyor ki aynı 12 Eylül darbesini yapan mantığın bir itirafı. 'Nasıl bizim çocuklar darbe yaptı' diyorlardı. Yani 'Evet' diyor, 'Biz Erdoğan'ı indireceğiz ama bunu' diyor 'Demokratik yollarla yapacağız.' Yaptığı gafı anlıyor konuşmasının içerisinde. Yani sen kimsin ya? Haddini bil, unutma sen şu anda ABD'nin yarışan adaylarından birisisin, başkanı olsan ne yazar. Bu milletin, aziz milletin en çok değer verdiği şey kendi bağımsızlığıdır ve kendi egemenliğidir. Bu ülkede milletin kimi iktidara getireceğine sadece ve sadece millet helal oylarıyla karar verir. Bir takım yan yollarla, darbelerle, darbe benzeri yollarla, algı operasyonlarıyla, 'Efendim muhalefeti, sivil toplumu, şunu ve bunu biz bir araya getirelim de iktidarı değiştirelim' demenin ne kadar büyük hüsran olduğunu daha yakın geçmişte gördük. Gezi Parkı eylemlerinin, 17-25 Aralık'ın ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında zaten bir takım destekler yok muydu? Bu desteklere rağmen bu millet 'Ya Allah Bismillah' diyerek egemenliğine ve bağımsızlığına sonuna kadar sahip çıktı. Demokrasisine sonuna kadar sahip çıktı. Bu gerçekten anlaşılamaz bir şey. Türkiye ile ilişkiler noktasında bu kadar büyük hem de yakın dönemde bu kadar büyük tecrübeler edinmiş olan bir ülkede devlet başkanlığına soyunan bir adamın bu sözleri söylemiş olması akıl, izan ve siyasal ahlak dışıdır."

"Türkiye'nin işine burnunu sokma"

Biden'ın Türkiye'den gelen tepkiler üzerine ders çıkarması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Bu sözler duyulduğu andan itibaren gösterilen bütün tepkileri son derece olumlu ve yerinde bulduğumu ifade etmek istiyorum. Çok üst perdeden herkesin bu tepkilerini sürdürmeye devam etmesi lazım ki mesele berraklığıyla ortaya çıksın. Sen haddini bil, Amerika'da siyaset yapıyorsan yap. Amerika'da kimin nerede seçileceğine biz bir şey diyor muyuz? Sen git seçimine, kazanıyorsan kazan, kazanmıyorsan kazanma ama Türkiye'nin siyasetine burnunu sokma" ifadelerini kullandı.

"Biz sonuna kadar karşı çıkardık"

Muhalefetin Biden konusundaki tutumuna değinen Kurtulmuş şu açıklamalarda bulundu:

"Muhalefetteki arkadaşlara tavsiyem şu, böyle bütün milletin tamamını ilgilendiren meselelerde 'ama-fakat, şöyle ki ve böyle ki' diyerek şerh düşerek bir açıklama yapmasınlar. Bu yaptıkları açıklamaların ağırlığını ortadan kaldırıyor, söyledikleri sözlerin de millete bir tesiri kalmıyor. Ortada açık bir mesele var; ne zaman söylenmiş olursa olsun, niye şimdi gündeme geliyor olursa olsun bunları hiç tartışmadan bu söze karşı bir tavır alacak mıyız, almayacak mıyız? Tabii ki alacağız. Yani eğer CHP iktidarda olsaydı, böyle bir şey söz konusu değil ya ama böyle bir şey olsaydı biz sonuna kadar karşı çıkardık."