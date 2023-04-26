Numan Kurtulmuş'tan anket açıklaması: AK Parti açık ara önde!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Basın Buluşması'nda aralarında Haber7 Yayın Koordinatörü ve İçerik Sorumlusu İbrahim Günay'ın da bulunduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE YAPILACAK EN BÜYÜK KÖTÜLÜK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosuna tepki gösteren Numan Kurtulmuş, "Bu memlekette var olan fay hatlarını tetikleyecek sözlerden herkesin imtina etmesi gerekir. Bizim son derece dikkatli olmamız gerekir. Biz mezheplerimiz üzerinden siyaset yapamayız. Biz bu memlekette 85 milyon olarak hep beraber varız. Bizim kimliğimiz bütün bunların üzerine çıkan ulusal bir kimliktir. Birilerinin çıkıp kendi mezheplerini ortaya koyarak siyaset yapması, Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüklerdendir." dedi.

"MİLLETİMİZİN İNANCI DAHA DA ARTIYOR"

Kurtulmuş, son anket sonuçlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "Son dönemde kamuoyu yoklamaları ortaya çıkıyor. Sahada gördüğümüz şudur. AK Parti her gün adım adım yukarıya doğru yükseliyor. Milletimiz inancı giderek daha da artıyor. 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımız Erdoğan yeniden seçilecek, Cumhur İttifakı Meclis'in çoğunluğunu oluşturan grubu olacaktır." ifadelerini kullandı.



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"AK PARTİ AÇIK ARA ÖNDE"

Kurtulmuş, "Bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti açık ara öndedir. Cumhur İttifakı'nın da parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu Seçim Türkiye'nin en hayati seçimi." diyen Kurtulmuş, "Bu seçim 1950 seçimi gibi bir seçimdir. Menderes, Yeter söz milletindir demişti. Biz de söz de karar da milletindir, diyoruz. Bir kere daha milli iradenin bir kez daha tecelli etmesini milletimiz sağlayacaktır. Bakanlarımız partimize seçim sürecinde olumlu katkı sağlayacaklardır. Aday gösterilmeleri çok olumlu. Tek başına yüzde 49 üzerinde oy alabilmeyi başarmış bir siyasi hareketiz. Biz çok sayıda sahada var olmasını arzu ediyoruz." dedi.