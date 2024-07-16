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Siyaset Numan Kurtulmuş'la bir araya gelen Babacan eski ortaklarından görüşme için adeta af diledi!
Siyaset

Numan Kurtulmuş'la bir araya gelen Babacan eski ortaklarından görüşme için adeta af diledi!

Yeniakit Publisher
2024-07-16 19:43:00 -
Numan Kurtulmuş'la bir araya gelen Babacan eski ortaklarından görüşme için adeta af diledi!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la bir araya geldi.

Babacan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, eski ortaklarından Numan Kurtulmuş'la bir araya geldiği için adeta özür diledi.

Ali Babacan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapılan anayasa görüşmesinin “işbirliği değil diyalog temelli” olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Biz demokrasi için, temel hak ve özgürlükler için çok büyük bir mücadele veriyoruz. Ama bu mücadelenin esasında da diyaloğu esas alıyoruz. Yani diyalog bazlı yapıyoruz. Dolayısıyla bu diyalog bazlı çalışmamız çerçevesinde de ben yarın Sayın Özgür Özel'e bir ziyarette bulunacağım. Arkasından pazartesi günü de Müsavat Dervişoğlu'na bir ziyarette bulunacağım. Ve daha sonra da belli bir çerçevede siyasi partilerle diyalog zeminimizi sağlam bir şekilde yürütmenin gayreti içerisinde olacağım"

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