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Numan Kurtulmuş: Türkiye geçtiğimiz dönemde ekonomik bakımdan fevkalade bir seviye atladı

Türkiye’nin ekonomik bakımdan fevkalade bir seviye atladığını belirten Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin 16 yıl içerisinde altyapısını tamamladığını söyledi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:45
Numan Kurtulmuş: Türkiye geçtiğimiz dönemde ekonomik bakımdan fevkalade bir seviye atladı

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve Eski Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, programları kapsamında Elazığ’a geldi. İlk olarak Belediyeyi ziyaret eden Kurtulmuş, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’dan çalışmalar hakkında bilgi adı. Kurtulmuş daha sonra açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin önceki dönemde ekonomik bakımdan fevkalade bir seviye atladığını belirten Kurtulmuş, “Belli bir yer geldik. Türkiye kendi altyapısını tamamlamış bir ülke oldu. Havaalanlarıyla, yol ağları ile, iletişim altyapısı ve birçok alanda play-off’a çıktı. Ama henüz Türkiye dünyanın süper ligine çıkmış değil. Yani dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline gelmiş değil. 17’nci büyük ekonomisiyiz. Satın alma gücü bakımından da 13’üncü sıradayız. Ama Türkiye bu altyapısını geçtiğimiz 16 yılda tamamlamış oldu. Neredeyse mükemmel bir hale gelmiş oldu. Bu altyapısı üzerinde şimdi yeniden yukarı doğru çıkması gerekiyor. Play-off'ta şampiyon olup, süper lige çıkmak için mücadele ediyoruz” dedi. 

Birilerinin Türkiye’yi bir alt lige düşürmeye çalıştığını dile getiren Kurtulmuş, “Bu mücadele devam edecek. Yeni dönemde başkanlık sistemine geçişi ile birlikte Türkiye’nin çok daha etkin ve hızlı karar alabilen, güçlü adımlarla yoluna devam edebilen bir Türkiye olacağını ümit ediyorum. Böyle olmasını temenni ediyoruz. El birliği ile gayret ederek Türkiye’nin bir üst lige çıkması için bütün gücümüzle gayret göstereceğiz. Tam da bu noktada şehirlerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Şehir ekonomilerinin güçlü hale gelmesi, potansiyellerini en iyi şekilde kullanılabilmesi, mevcut imkanlardan çok daha fazla yararlanılması gerekiyor” diye konuştu.
Türkiye bir ve beraber olduğu takdirde bir üst lige çıkmasının daha kolay olacağına dikkat çeken Kurtulmuş, “Birliğini ve beraberliğini çok güçlü bir şekilde sürdürdüğü müddetçe Allah’ın izli ile Türkiye’nin rakipleri ve düşmanları Türkiye’ye karşı söz söylerken ve icraat içerisinde olurken, daha dikkatli olacak. Kendilerine çekidüzen verecektir. Bir taraftan ekonomik gücümüzü artıracağız. Bunun için potansiyellerimizi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Diğer taraftan da birliğimizi ve beraberliğimizi tek bilek, yumruk ve yürek olarak güçlü bir şekilde sağlayacağız. Bu ikisini yaptığımız takdirde Türkiye’nin önünde duracak hiçbir kuvvetin olmadığını görüyoruz. Allah milletimize yardım etsin. Yeni dönemin vermiş olduğu yönetimdeki etkinlik imkanından da istifade ederek 2023 ve 2071 hedeflerimizi daha öne alarak hızlı bir şekilde güçlü atılım yapmasını sağlamak mümkün olur. Burada hepimize sorumluluk düşüyor. Nerede olursa olsun herkes bulunduğu yerde en iyi hizmeti yapacak. Herkes bulunduğu yerde en iyi çalışmaları ortaya koyacak. Topyekun çok daha ileriye çok daha güçlü bir Türkiye olarak ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu. 

Elazığ'ın son dönemlerde yapılan yatırımlarla kendi kabuğunu kırdığını ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, “Biz göreve başladığımız 2014 yılından itibaren özellikle ulaşım, yeni yaşam merkezlerini oluşturma, kültür ve sanat alanlarında çok büyük çalışmalar yaptık. Tarihi kentimiz olan Harput’u UNESCO dünya geçici miras listesine girmesiyle ilgili geçen yıl çalışmalarımızı başlatmıştık. 31 Mayıs 2018 itibariyle Harput UNUSCO’nun dünya geçici miras listesine girme hakkını elde etti. İnşallah şimdi kalıcı miras listesine girmesi için mücadele ediyoruz. 2015 yılında çevreyi koruma açısından çöpten enerji tesisimizi yaptık bitirdik ve hizmete sunduk. Şu anda her gün 11 konuta yetecek kadar elektrik enerjisini elde ediyoruz. Yine Türkiye’nin en büyük hayvan hastanesini yaptık. 30 dönüm arazi üzerine 5 bin metrekarelik kapalı alanda, polikliniği, yoğun bakımı, ameliyathanesi, röntgen ve ultrason cihazı olan ve 24 saat veteriner cerrahlarımızın ameliyat yapabileceği çok kapsamlı bir hayvan hastanesini devreye aldık” diye kaydetti. 

Kurtulmuş'a ziyaretinde AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ve Sermin Balık, İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:45
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