Numan Kurtulmuş: Türkiye birkaç yıl içinde bunları yapabilecek

AK Parti Fatih 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Numan Kurtulmuş, Fatih'in kendisi için çocukluğunun geçtiği özel bir ilçe olduğunu ifade etti.

Dünyanın ve Türkiye'nin yeniden yapılandığı, son derece önemli ve zor bir süreçten geçildiğini anlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Muhtemelen insanlık tarihi boyunca birkaç asırda bir görülebilecek fevkalade önemli bir değişim süreci içerisindeyiz. Pandemi, yaşanacak ve yaşanmakta olan gelişmeleri, değişmeleri çok daha belirgin bir hale getirmiş olabilir. Ama bundan sonra ekonomide, siyasette, uluslararası ilişkilerde, eğitimde, öğretimde, her alanda fevkalade önemli değişiklikler yaşanacak. Türkiye de yeniden tabiri caizse kurulacak olan bu dünyada gerçekten güçlü bir şekilde var olacak en önemli ülkelerden birisidir. Dünyanın yeniden yapılandığı bir süreçte Allah her birimize yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde mücadelemizde güç kuvvet versin, önümüzü açsın ve ufkumuzu aydınlatsın."

Davalarının yeniden güçlü bir Türkiye kurmak olduğunu belirten Kurtulmuş, "AK Parti, yerli ve milli bir siyasi harekettir. AK Parti, bütün Türkiye'nin siyasi partisidir, kapsayıcı ve kuşatıcıdır. AK Parti, demokrat bir partidir. Milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi, milletin gücünden başka hiçbir gücü hesap etmez, bu güçlerin önünde boyun eğmez, onlara eyvallah edemez. Özeti, Cumhurbaşkanımız'ın 15 Temmuz'da telefonda söylediği, 'Ben bu dünyada halkın gücünden başka beşeri anlamda hiç bir güç tanımadım ve hiçbir gücün önünde eğilmedim.' sözüdür." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, AK Parti'nin 18 yılda Türkiye'de önemli reformlar gerçekleştirdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Diyorlar ya, 'Reform iradesinde samimi misiniz?' Bugün AK Parti'nin karşısındaki CHP'de yer alanlar, bunlardan bir tanesi bu reformlara imza atabildi mi? Hayır. Dolayısıyla samimi bir şekilde siyasi reformlarımızı gerçekleştirdik, bundan sonra da gerçekleştireceğiz. Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası ve diğer bir takım yasalarda var olan antidemokratik bütün maddelerin değiştirilmesi için mücadele edeceğiz. İnşallah bu reformları da gerçekleştireceğiz."

Ekonomi alanındaki reformları da değinen Kurtulmuş, bundan sonra atılan adımlarla ülkenin önümüzdeki dönemde dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olacağını kaydetti.

"Türkiye birkaç yıl içinde tank ve uçak motoru yapabilecek noktaya gelecek"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, geçen hafta ilçe kongrelerinde Türkiye'nin önlenemeyen yükselişinden bahsettiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'den hemen cevap geldi. 'Hayal dünyasında geziyorsunuz.' dendi. Herhalde Azerbaycan'ı görmediler, Libya'yı, PKK, PYD'ye diz çöktüren Türkiye'nin zaferini görmediler. Doğu Akdeniz'de Navtex ilan ederek cümle alemin dediğini yapmayıp bildiğini okuyan Türkiye'yi görmediler. Türkiye'de AK Parti'nin reformlarıyla yerli ve milli üretimin önü açılmıştır. Şu anda savunma sanayimizde yüzde 70'i aşkın bir millilik oranına ulaştık. Neredeyse bundan da rahatsızlık duyuyorlar ama söyleyeceğim. Türkiye, birkaç yıl içinde tank ve uçak motorunu da yapabilecek noktaya Allah'ın izniyle gelecek. Bugün CHP'den bir zat, S-400 meselesinde 'Türkiye S-400'ü aktive etmemelidir.' demiş. Sen o konuyu geç anlamazsın. Türkiye'ye S-400 meselesinde niye engel çıkarıyorlar? Biliyorlar Türkiye böyle giderse birkaç yıl içerisinde, belki 10 yıl içinde kendi milli, hava savunma sistemini kuracak da onun için. İHA'lar SİHA'lar Azerbaycan'da işe yaradıkça, birilerinin uykusu kaçıyor. Avrupa'dan hemen demeçler gelmeye başladı. Bizim kimsenin bir karış toprağında, petrolünde, altınında gözümüz yok. Diyoruz ki, 'Ne kimsenin hakkını yeriz ne de kimseye hakkımızı yediririz.' Yerli milli üretimimizi artırarak yolumuza devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajının gösterildiği kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra raporlar okunarak delegelerin oylamasına sunuldu. Raporların kabul edilmesinin ardından, AK Parti Fatih İlçe Başkanı'nı belirlemek için seçime gidildi. Oylama sonucunda Orhan Narin tekrar ilçe başkanlığına seçildi.

Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da konuşma yaptı. Kongreye bazı AK Parti milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ile partililer katıldı.