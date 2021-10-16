Numan Kurtulmuş son anket sonuçları açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, bu tür bölge toplantıların çok önemli ve faydalı olduğunu, fikirlerin tartışılıp ve istişarelerin yapıldığı bu toplantılarda ayrıca, dostluk, kardeşlik ve arkadaşlığın geliştirildiğini ifade etti.

Toplantıda, şimdiye kadar neler yapıldığı ve bundan sonrada neler yapılması gerektiği gibi konuların ele alındığını belirten Kurtulmuş, "Burası, bundan sonraki süreçte partimizin iktidarını daha güçlü bir şekilde sürdürmek, yerelde de daha başarılı hizmetler sunabilmek için neler yapabiliriniz muhasebesinin yapıldığı bir toplantı. Sizin bu hizmet sürecinizin ikinci devresi başladı. İkinci devresinde çok daha güzel, mükemmel hizmetler sunabilmenizi temenni ediyorum" diye konuştu.

Dünyanın önemli ve çok zor bir dönemden geçtiğine şahit olduklarının, insanlık tarihinin çok büyük kırılma noktalarından geçtiğinin altını çizen Kurtulmuş, özellikle 1990 yılı sonrasında dünyada yaşanan gelişmelere, son derece önemli yapısal değişikliklere şahit olduklarını vurguladı. Kurtulmuş, "Soğuk savaşla birlikte dünyada çok farklı güç bölgeleri, güç çevrelerinin ortaya çıktığına hızla şahit oluyoruz" dedi.

Türkiye'nin yeni gelişen küresel denklemler içerisinde bir büyük aktör olarak, büyük bir güç merkezi olarak ayağa kalkmasını, güçlü bir şekilde ilerlemesini istemeyen, çok sayıda küresel merkezin olduğunun farkında olduklarını aktaran Kurtulmuş, AK Parti'nin bu yürüyüşüne birilerinin çelme takmaya çalıştığına, birilerinin algı operasyonları ile yolundan çevirmeye çalıştığına işaret etti.

Sadece son 10 yıl içerisinde bölgedeki gelişmelerin göz önünde bulundurulmasını isteyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Suriye paramparça hale getirilmiş, Irak siyaseten bölünmüş, Libya parçalanmış, Yemen ikiye bölünmüş, zaten Balkanlar yönetilemez bir hale getirilmiş ve Kafkaslarda da yeni bir güç mücadelenin içerisine girilmiş. Ayrıca Doğu Akdeniz'de, özellikle bizi ilgilendiren kısmıyla Ege'de Yunanistan üzerinden de Türkiye köşeye sıkıştırtılmaya çalışılmış. Niye Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol aramasından rahatsızlık duyuluyor. Niçin PYD, YPG sadece Suriye'de değil, Suriye üzerinden Türkiye'ye zarar verecek bir silahlı terör örgütü haline getiriliyor. Bu soruların cevabı güçlü ve büyük Türkiye'nin oluşmaması için Türkiye'nin çevresindeki problemlerle boğulması, problemlerle meşgul edilmesidir."

Kurtulmuş, AK Parti'nin bütün bu oynanan oyunların farkında olduğunu dile getirerek "Bu oyunların ne manaya geldiğini iyi bilenlerdeniz. Kimin taşeron, kimin bunları buralarda kullanan gruplar oluğunun fevkalade farkındadır. AK Parti güçlü Türkiye'nin istikametinde yürütülmesi için kararlı bir siyasi kadrodur. Oyunun farkında olan ve oyunun farkında olduğunu sahada da gösteren neredeyse tek ülke Türkiye'dir. Onun için Türkiye'ye kızıyorlar, onun için binlerce tır dolu silahları Orta Doğu'ya sevk ediyorlar" diye konuştu.

"Türkiye, Suriye'yi kendi güvenliğinin bir parçası olarak görmektedir"

"Bugünlerde yeniden Suriye'de Türkiye aleyhine faaliyetler fışkırtılıyor" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Suriye denkleminin dışına atılarak Suriye'de görmüş olduğu, kendisine karşı eylem içerisinde olanları önleme ve Suriye'nin birlik, bütünlüğünü sağlama fonksiyonunu icra edemez hale gelmesini istiyorlar. Kim hangi taşeron örgütü kullanırsa kullansın Türkiye, Suriye'yi kendi güvenliğinin bir parçası olarak görmektedir. Bizim derdimiz Suriye'yi kimin yöneteceği değil, bizim derdimiz Suriye'nin petrollerine kimin konacağı da değildir. Bizim derdimiz kardeş Suriye halkının Türkü ile, Kürt'ü ile, Arap'ı ile, Müslüman'ı ile, Sünni'siyle bir arada bütün bir şekilde yaşamasıdır."

Kurtulmuş, Afganistan'dan Amerika'nın çekildiğini anımsatarak "Kimse şu soruyu sormuyor, Amerika'nın Afganistan'da ne işi vardı? Şimdi ağlıyorlar. Afganistan'da 75 milyar dolarlık silah ve mühimmat Taliban'ın eline geçti. Şu soruyu niye sormuyorsunuz peki, bu 75 milyar doları Afganistan'ın sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri için harcasaydınız bugün Afganistan'da eğitim ve sağlık meselesi çözülürdü. Onların Afgan halkının eğitimli olması, sağlıklı olması gibi bir derdi yoktur. Onların derdi Afganistan'ın imkanlarına, kaynaklarına nasıl çökecekleridir." ifadelerini kullandı.

"Afgan halkının tamamı bizim kardeşimizdir, bizim dostumuzdur"

Orada oynanan oyunu bildikleri için dün Afganistan'dan Taliban heyetinin Türkiye'ye geldiğini anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Her vesile ile Taliban'a da Türkiye olarak nasihatlerimizi söylüyoruz. Diyoruz ki bütün toplumsal kesimlerin temsil edildiği, işin içerisinde olduğu kapsayıcı bir yönetim tarzını ortaya koyun. İnsanlara ayrımcılık yapmayın. Kadınlara karşı bir ayrımcılık içerisinde olmayın. Eğitim meselesini önemseyin. Bütün bunları dost bir millet olarak gördüğümüz Afgan halkının gelişmesi ve kalkınması için söylüyoruz. Çünkü bizim Afganistan'ı kimin yöneteceğiyle bir kaygımız yoktur. Afgan halkının tamamı bizim kardeşimizdir, bizim dostumuzdur."

"Kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir"

Kamuoyu anketlerine değinen Kurtulmuş, "Bugün bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir ve bütün yaş gruplarında birinci partidir. Bu başarılarımızın arkasında siyasi tecrübelerimiz var. Bu başarının arkasında gerçekten fedakarca çalışmanın yeri var" diye konuştu.

Şimdi önlerinde çok daha önemli bir sınav olduğuna değinen Kurtulmuş, "Gönle girmek zordur ama gönüllerden düşmemek çok çok daha zordur. Önümüzdeki 2023 ve 2024'ün bizim açımızdan siyasal ahlak bakımından belirleyici olan kısmı burasıdır. Gönüllerden düşmemektir. Bu fedakarlık ister, daha çok çalışmak ister, daha çok emek ister. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle 2023'ü kazasız belasız atlatarak 2024'de aldığımız oyun daha fazlasını alarak yolumuza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin koronavirüs salgını sürecini de başarılı şekilde sürdürdüğünü, bu konuda herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığını vurguladı.