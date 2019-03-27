Numan Kurtulmuş millet ittifakına yüklendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ‘Benzemezler İttifakı’ dediği Millet İttifakına yüklenerek, “Ne yazık ki AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın karşısındaki ittifak, Türkiye’nin yükselişini hazmedemeyenlerin de desteklediği bir ittifaktır” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Gebze Beylikbağı’nda düzenlenen mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi. Gebze’de düzenlenen mitinge AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AK Parti Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, parti teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde konuşma yapan Kurtulmuş, Millet İttifakına yüklenerek, ittifak içinde olan partilerin birlikteliklerini gizleme çabalarına anlam veremediğini söyledi.

“Türkiye’yi dört bir taraftan kuşatanlar, yerel seçimde yeni bir heves, yeni bir umut besliyorlar”

31 Mart seçimlerinin yerel seçim olmanın dışına çıktığını söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Yerel seçim olmasına rağmen çoktan bir genel seçim hüviyeti kazandı. Başından itibaren sanki 31 Mart’ta bi genel seçim varmış gibi bir mücadele yapılıyor. AK Parti’nin, Tayyip Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakının karşıtlarının nasıl bir cephe oluşturduğunu hep beraber görürsünüz. Maalesef, güçlü büyük Türkiye istikametindeyürüyüşümüzü hazmedemeyenler, Türkiye’yi dört bir taraftan kuşatanlar, şimdi bu yerel seçimde yeni bir heves, yeni bir umut besliyorlar” dedi.

“Ben ona ‘Benzemezler ittifakı’ diyorum”

Cumhur İttifakının masa başında kurulmadığını anlatan Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

“15 Temmuz gecesi, selalar eşliğinde milletin gönlünde kuruldu ve pekişti. Sonra devam etti. Ölçüsü, çerçevesi belli. Bir de bizim karşımızda adına ne derseniz deyin ben ona ‘Benzemezler ittifakı’ diyorum. 4 tane birbirine benzemez parti. Hiçbir konuda benzemez. Bir tane cümleleri ortak, ‘Tayyip Erdoğan düşsün de nasıl düşerse düşsün. AK Parti gitsin de nasıl giderse gitsin.’”

“Türkiye bölge Kürtlerinin en büyük devletidir”

“İstanbul’daki, Ankara’daki, Mersin’deki, Adana’daki 81 ilimizin hepsinde olan Kürt kardeşlerimizin hepsi bizim kardeşlerimizdir. Bizim can, kan kardeşlerimizdir. Türkiye sadece Türkiye’deki Kürt kardeşlerimizin değil, Irak’taki, Suriye’deki, İran’daki Kürt kardeşlerimizin de gözünün içinde baktığı bir memlekettir. Hepsinin bir şekilde merkez olarak gördüğü bir ülkedir. Türkiye bölge Kürtlerinin en büyük devletidir. En önemli devletidir.”

“Seçim sonuçlarını HDP, CHP, Saadet, İYİ Partililer kadar, FETÖ’ciler de takip edecek”

“Bakar mısınız ittifaka? Kimisi eski 28 Şubat’çı, kimisi FETÖ’çü, kimisi CHP’li, kimisi HDP’li, ne yazık ki kimisi de Erbakan Hocamızla siyaseten irtibatı olduğunu söyleyen birileri. Türkiye’de siyasette ittifaklar olur. Bundan sonra olur ancak insanların ne için ittifak yaparlar, ne için bir araya gelirler bunları çok iyi bilmeleri lazım. Ne yazık ki AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın karşısındaki ittifak, Türkiye’nin yükselişini hazmedemeyenlerin de desteklediği bir ittifaktır. 31 Mart şeçiminde seçim sonuçlarını HDP, CHP, Saadet, İYİ Partililer kadar, FETÖ’ciler de takip edecek. İnanın ki 31 Mart seçimleri İsrail Tel Aviv’den, Avrupa’dan, Amerika’dan da takip edilecek. Şimdi bu millet hepsine birden cevabı inşallah sandıklarda verecek. Çok kuvvetli bir cevap vereceğiz.”