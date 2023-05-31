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Gündem Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile görüştü
Gündem

Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-05-31 20:08:00 -
Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile görüştü.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin genel merkezinde Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Burada açıklama yapan Kurtulmuş, Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçiminin tüm dünyada ilgiyle takip edildiğini söyledi.

Türkiye karşıtı çevrelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aleni şekilde saldırdıklarını belirten Kurtulmuş, Türkiye düşmanı terör örgütleri PKK, YPG ve FETÖ'nün devreye sokularak Erdoğan karşıtı cephenin harekete geçirildiğini ifade etti.

Milletin her şeyin farkında olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Halkımız, yüzde 87 oranında büyük bir katılım oranını ortaya koydu, demokrasiye sahip çıktı, Türkiye'nin istikbaline sahip çıktı ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden yüzde 52'nin üstünde bir oyla cumhurbaşkanı olarak seçilmesine vesile oldu." ifadesini kullandı.

Seçimlerin Türkiye demokrasisi için bir zafer olduğunu dile getiren Kurtulmuş, seçim sonuçlarının dünyanın dört bir yanında kutlandığının altını çizdi.
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, "Şeyh İkrime'yi gördüğümüzde onun bedeninde Filistin davasını da görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde Kudüs, Filistin davasından hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, İsrail hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'daki yasa dışı saldırılarını yakinen takip ettiklerini, saldırıların sonlandırılması için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyeti ve uluslararası hukuk tarafından sağlanan statüsünün korunması konusundaki hassasiyeti devam ettireceklerini kaydetti.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri ise seçimlerdeki başarıdan dolayı Kurtulmuş'u tebrik etti.

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