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Numan Kurtulmuş: Kürtler Yıldırım'a oy verecek

Kürtleri her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 23 Haziran seçiminde de Kürt seçmenin Binali Yıldırım'ı destekleyeceğine inandığını söyledi.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:13
Numan Kurtulmuş: Kürtler Yıldırım'a oy verecek

İstanbul Sultanbeyli’de düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı (DAKAV) Kardeşlik Meclisi toplantısına katılan Numan Kurtulmuş, toplantının ardından konuştu.

Kurtulmuş, “Kürt kardeşlerimiz her zaman bizlere, Recep Tayyip Erdoğan’a destek oldular. Bu süreç içerisinde Türkiye’ye ve özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya yapılan hizmetleri yakinen biliyorlar” dedi.

İstanbul seçimlerine de değinen Numan Kurtulmuş, “Bu seçimde de ben İstanbul’daki Kürt kardeşlerimizin daha güzel hizmetler için, birlik ve beraberlik için Binali Yıldırım beye oy vereceklerini ümit ediyorum. Sahada da onu görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:13
  1. İstanbul
  2. Numan Kurtulmuş
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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