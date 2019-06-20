Numan Kurtulmuş: Kürtler Yıldırım'a oy verecek

İstanbul Sultanbeyli’de düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı (DAKAV) Kardeşlik Meclisi toplantısına katılan Numan Kurtulmuş, toplantının ardından konuştu.

Kurtulmuş, “Kürt kardeşlerimiz her zaman bizlere, Recep Tayyip Erdoğan’a destek oldular. Bu süreç içerisinde Türkiye’ye ve özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya yapılan hizmetleri yakinen biliyorlar” dedi.

İstanbul seçimlerine de değinen Numan Kurtulmuş, “Bu seçimde de ben İstanbul’daki Kürt kardeşlerimizin daha güzel hizmetler için, birlik ve beraberlik için Binali Yıldırım beye oy vereceklerini ümit ediyorum. Sahada da onu görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.