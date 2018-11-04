Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!

700 bin emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaş, konunun Meclis’e gelmesini bekliyordu. Konuyla ilgili en net açıklamalardan birisini, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptı.

Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması

"EYT Meclis'e gelecek mi?" sorusuna en net yanıtı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş verdi. Numan Kurtulmuş, "O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil" dedi.

Devlet Bahçeli'den EYT açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili ise diğer muhalefet partileri ile aynı alanda bulunmak istemediklerini vurgulayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP, HDP ve İP ile aynı yan yana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda MHP’nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur. Bu konu bugünkü ekonomik şartlarda 700 milyarı bulacak. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır" diye konuştu.

Konu bir yıl uzayacaktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konunun kanunlaşması için AK Parti’nin ikna edilmesi gerektiğini söyledi. Cemal Enginyurt, bu konuda Meclis’te yapılan oylamada önce kabul edip sonra reddetmelerinin sebebini ise "Evet demekle yanlış yaptığımızı anladık, sonra reddettik. Çünkü evet deseydik araştırma komisyonu kurulacak ve konu bir yıl uzayacaktı" dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) kesimle ilgili açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bu konuda parti olarak bir yanlıştan döndüklerini söyledi. Cemal Enginyurt, "Araştırma önergesini önce kabul ettik sonra reddettik. Niye reddettik? Baktık ki araştırma önergesinin ardından komisyon kurulması gerekiyor. Komisyon kurmaya kalksak Kasım-Aralık ayında bütçe var, komisyon kurulamayacak. Ocak ayından sonra Mart ayına kadar seçim var, komisyon kurulamayacak. Nisan ayında komisyon kursak bile komisyon 3 ay çalışacak Temmuz ayını bulacak. 1 Temmuz’da ise Meclis tatile giriyor, 1 Ekim’de açılıyor. Yani bir yıl araştırma komisyonu kurulması için konu bir yıl oyalanacaktı" değerlendirmesinde bulundu.