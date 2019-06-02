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Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65

Katıldığı sahur programında yapılan bir kamuoyu araştırmasının sonucunu paylaşarak, 2002'den bu yana hayatında bir defa AK Parti'ye oy vermiş insanların oranının yüzde 65 olduğunu belirtti.

02 Haziran 2019 Pazar 16:29
Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın organize ettiği sahur programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ''Kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıklıyorum. 2002'den bu yana hayatında bir defa AK Parti'ye oy vermiş insanlarımızın oranı yüzde 65'tir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Üsküdar'daki sahur programının ardından AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın organize ettiği sahur programına katıldı.

"320 bin geçersiz oy var"

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmayan ya da oyu geçersiz sayılan çok sayıda kişi olduğunu kaydeden Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İstanbul'da bu seçimde 1 milyon 700 bin insan oy kullanmaya gitmedi. 320 bin de geçersiz oy var. Bunların içinde yaklaşık yarısı boş oy. Bu kardeşlerimizin önemli bir kısmının daha önceki seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş olduğunu biliyoruz.

"Yüzde 65 oran var"

Şimdi size bir kamuoyu araştırmasının ilan edilmemiş sonuçlarını açıklıyorum. 2002'den bu yana hayatında bir defa AK Parti'ye oy vermiş insanlarımızın oranı yüzde 65'tir. Herhangi bir kızgınlık, dargınlık nedeniyle bu seçimde sandığa gitmedi ya da boş oy verdi. Birilerine kızdı ve bu kararı aldı. Şunlara bir ders verelim dedi, şunları bir uyaralım dedi. Biz tecrübeli bir siyasi parti olarak bu duygularınızı anlıyoruz. Neyin nerede yanlış olduğunu, sandıklardan neden beklediğimiz oyları alamadığımızı çok güzel tahlil ediyoruz. Geçenlerde bir laf söyledim ama onu tersinden yakaladılar. Biz gerektiğinde hatalarımızı, eksiklerimizi düzeltmeyi bilir, siyaseten tövbe etmeyi de başarırız."

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 16:29
  1. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları
  2. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  3. AK Parti
  4. sahur programı
  5. 31 Mart yerel seçimleri

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