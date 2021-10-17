Numan Kurtulmuş: AK Parti açık ara birinci partidir
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Bugün bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir ve bütün yaş gruplarında birinci partidir. Bu başarılarımızın arkasında siyasi tecrübelerimiz var. Bu başarının arkasında gerçekten fedakarca çalışmanın yeri var” dedi.
Ordu’da AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı’nda konuşan Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Önümüzdeki 2023 ve 2024’ün bizim açımızdan siyasal ahlak bakımından belirleyici olan kısmı burasıdır. Gönüllerden düşmemektir. Bu fedakarlık ister, daha çok çalışmak ister, daha çok emek ister. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Allah’ın izniyle 2023’ü kazasız belasız atlatarak yolumuza devam edeceğiz.”