Numan Kurtulmuş: AK Parti açık ara birinci partidir

Ordu’da AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı’nda konuşan Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Önümüzdeki 2023 ve 2024’ün bizim açımızdan siyasal ahlak bakımından belirleyici olan kısmı burasıdır. Gönüllerden düşmemektir. Bu fedakarlık ister, daha çok çalışmak ister, daha çok emek ister. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Allah’ın izniyle 2023’ü kazasız belasız atlatarak yolumuza devam edeceğiz.”