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Yerel Nükleer tesiste bir Rus öldü
Yerel

Nükleer tesiste bir Rus öldü

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) taşeron şirket personeli bir Rus işçinin, montaj çalışmaları sırasında meydana gelen kazada öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 14:27:00 -
Nükleer tesiste bir Rus öldü

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, dün Akkuyu NGS birinci güç ünitesinin yanında bulunan ön montaj alanında, Rusya uyruklu bir işçinin montajı gerçekleştirilen metal yapının altında kaldığı belirtildi.

Kazada işçinin hayatını kaybettiği, ardından adli sürecin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca özel bir komisyon tarafından olayın nedenleri araştırılmaktadır. Soruşturmanın sonuçlarına göre iş planlama ve yürütülmesini ihlal eden ya da olaya sebep olan sorumlularla ilgili gereği yapılacaktır. Akkuyu Nükleer AŞ, merhumun ailesine ve arkadaşlarına en içten başsağlığı dileklerini sunmaktadır. Ailesine gerekli her türlü destek sağlanacaktır."

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