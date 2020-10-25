  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı 50. ülke olarak Honduras onayladı
Aktüel

Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı 50. ülke olarak Honduras onayladı

Anlaşma 22 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek

Yeniakit Publisher
2020-10-25 04:55:08 -
Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı 50. ülke olarak Honduras onayladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Yürürlüğe girmesi için 50 ülkenin onaylaması gereken Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na son olarak Honduras onay verdi.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, anlaşmanın 50'inci ülke olarak Honduras tarafından tasdik edildiği bildirildi.

Açıklamada, nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası anlaşmanın 22 Ocak 2021'de yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Anlaşmanın yürürlüğe girme süreci, BM'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü olan ve BM Günü olarak kutlanan 24 Ekim'de başlamış oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, anlaşmanın yürürlüğe girecek olmasının küresel bir hareketin sonucu olduğu ve nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik anlamlı bir taahhüdü temsil ettiği değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Rusya, Çin gibi nükleer güç sahibi ülkelerin karşı çıkmasına rağmen nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, 7 Temmuz 2017'de 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 122 ülkenin onayıyla kabul edildi.

20 Eylül 2017'de imzaya açılan anlaşmaya şimdiye kadar 84 ülke imza atarken, anlaşmayı imzalayan ülkelerden 50'si, hiçbir koşulda nükleer silah veya diğer nükleer patlayıcı cihazları geliştirmeme, test etmeme, üretmeme, edinmeme ya da stoklamama taahhüdü verdi.

Nükleer silah sahibi ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail ise anlaşmayı imzalamadı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'ın kalleş saldırısı sonrası Azerbaycan'dan acı haber
Dünya

Ermenistan'ın kalleş saldırısı sonrası Azerbaycan'dan acı haber

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Terter'de sivil yerleşim birimlerine yönelik kalleş saldırısı sonucunda 16 yaşındaki bir genci..
Rus vekilden olay F-35 çıkışı: Bunu yapamazlar
Dünya

Rus vekilden olay F-35 çıkışı: Bunu yapamazlar

ABD’li askeri uzmanların F-35 savaş uçaklarının olası çarpışma halinde Rusya’nın hava savunmasını aşabilecekleri yönündeki raporlarını değer..
Katar'da devlete bağlı dev şirketten Fransa kararı
Dünya

Katar'da devlete bağlı dev şirketten Fransa kararı

Katar devletine bağlı dev market zinciri Al Meera, İslam düşmanlığını körükleyen Fransa'ya ait malları satmama kararı aldı.
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay