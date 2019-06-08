Nükleer santral için Rusya'dan güzel haber! Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Akkuyu nükleer güç santralinin ikinci ünitesinin yapımına yaz sonu, sonbahar başlarında başlamayı planladıklarını duyurdu.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) konuşan Lihaçev, "İkinci ünite için gereken izni haziran-temmuzda almayı bekliyoruz. Türk düzenleyicisinin nihai kararına bağlı olarak ikinci ünitenin ilk betonu için yaz sonu – sonbahar başlarına odaklandık" dedi. "Üçüncü ünite için gereken tüm belgeleri teslim ettik" diyen Lihaçev, üçüncü ünite için iznin 2020’nin ilk çeyreğinde beklendiğini de sözlerine ekledi. Lihaçev, nisan ayında Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinden hisse satışı konusunda Türkiye’deki özel ve devlet şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

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