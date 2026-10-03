TEKNOFEST'te gülümseten anlar! Erdoğan istedi, Urfa türküsü roketli versiyonuyla alanı salladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güneydoğu’da dev organizasyonla başlayan TEKNOFEST açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine çalınan ve Şanlıurfa yöresine ait "Gönlüm geçmez roketten" uyarlamalı türkü festival alanında büyük coşku oluşturdu.
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu kez Güneydoğu organizasyonuyla bölgedeki teknoloji meraklılarını bir araya getirdi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde gerçekleşen dev organizasyon renkli ve dikkat çeken anlarla başladı.
ERDOĞAN İSTEDİ, BAKAN KACIR HAREKETE GEÇTİ
Açılış töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a "Türkü yok mu?" çağrısında bulundu. Talebin ardından sahnede Şanlıurfa yöresine ait klasikleşmiş türkünün TEKNOFEST için özel olarak uyarlanan versiyonu çalındı.
"GÖNLÜM GEÇMEZ ROKETTEN"
Türküde yer alan "Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez roketten/ Gönlümün gözü çıksın vazgeçmem TEKNOFEST'ten" ifadeleri festival alanındakilerden büyük alkış topladı.
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