Nükleer felaket kapıda! Zelensky böyle seslendi: Tüm Avrupa ölür

Rusya, Ukrayna'daki işgalinin 8. gününde, saldırılarına devam ediyor. Son olarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük 10 nükleer santralinden biri olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası Nükleer Santral'de çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Konuyla ilgili Zelenskiy, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki çatışmalar ve çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından video ile açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelensky, “Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur. Bu Avrupa’nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa’nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa’nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin.” diye konuştu.

Santralin Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelensky ise, “Avrupa artık uyanmalı. Avrupa’nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Rusya dünyada nükleer santral vuran ilk ülke oldu. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar.” ifadelerini kullandı.

Zaporijya’daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelensky, Çernobil Nükleer Santrali’nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı.

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.