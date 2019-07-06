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‘Nükleer enerjiyi sadece elektrik olarak görmüyoruz’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı Temiz Enerjinin Geleceği: Nükleerin Rolü Toplantısı’nda yaptığı konuşmada "Nükleer enerjiyi sadece elektrik üretimi olarak görmüyoruz." açıklamasında bulundu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:05
‘Nükleer enerjiyi sadece elektrik olarak görmüyoruz’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Temiz Enerjinin Geleceği: Nükleerin Rolü Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yaklaşık 70 yıllık nükleer yolculuğunda geçen yıl önemli bir kavşağın atlandığını söyledi.

Nükleer enerjiye büyük ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Bakan Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Nükleer enerjiyi sadece elektrik üretimi olarak görmüyoruz. Sağlık, endüstri, ulaştırma, haberleşme, uzay teknolojileri gibi ileri teknoloji alanlarda söz sahibi olmak, teknolojide üretim üssü olmak istiyorsak, nükleer enerjiyi Türkiye’ye getirmek zorundayız. Nükleer teknoloji hakkında yorum yapan insanların kulaktan dolma, çağ dışı, bilimsel gerçeklerden tümüyle kopuk bilgilerine lütfen kulak asmayın.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:05
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. Temiz Enerjinin Geleceği: Nükleerin Rolü Toplantısı
  3. Nükleer enerji
  4. Bakan Dönmez
  5. Sağlık
  6. endüstri
  7. ulaştırma
  8. haberleşme
  9. uzay teknolojileri

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