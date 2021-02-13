“Nükleer anlaşmaya dönemezsiniz!”

Münübe Yılmaz

İngiltere, Fransa ve Almanya uranyum üretimine devam ettiği takdirde nükleer anlaşmaya dönme şansını kaybedeceği konusunda İran’ı uyardı. Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre üç ülkenin sözcüleri tarafından “İran’a uranyum ile olan faaliyetlerini durdurması hususunda uyarıyoruz” sözlerine yer verilen açıklama, Uluslararası Atom ve Enerji Ajansı’nın İran’ın uranyum ile nükleer silah üretimi için ilgilendiğinin duyurulmasından sonra geldi. Yapılan açıklamada “İran uranyum üretiminde ısrarcı olması durumunda 2015 Nükleer anlaşmasına dönme şansını kaybedecektir” ifadesi kullanılırken, İran’ın 15 yıl boyunca uranyum üretimi ile ilgilenmeyeceğine dair sözü hatırlatıldı. Geçtiğimiz Salı günü İran İstihbarat Başkanı Mahmoud Alavi ise İran’a yaptırımlar uygulanması durumunda nükleer silah üretimini başlatacağı konusunda Batı ülkelerini tehdit etmişti.