Nükhet Duru ile ilgili şoke eden gerçek

Şarkıcı Nükhet Duru, YouTube’da yayınlanan 'Melikşah Altuntaş ile Hayatımın Listesi' programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Hakkında merak edilenlere yanıt veren ünlü sanatçı, ailesine olan kırgınlığını “Beni hayatta tutan, kol kanat geren bir insan olmadı. Maalesef çok zor bir çocukluk geçirdim" diyerek dile getirdi.

67 yaşındaki şarkıcı, "Genç kızlık geçirmedim, direkt genç kadınlığa adım attım. Kendi meseleleriyle meşgul bir anne ile kendi meseleleriyle meşgul bir babanın çocuğuydum." dedi.

Duru, "Halleri vakitleri yerinde olmasına rağmen beni evlatlık vermeyi tercih ettiler. Belki de ‘İkimiz de tuhaf insanlarız, bir aşkın içinde debeleniyoruz, çocuk da bizi mi çekecek’ diye düşündükleri için verdiler” ifadelerini kullandı.