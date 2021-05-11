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Eğitim Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Üniversiteye geçiş sınavı olan YKS sınavına gün geçtikçe yaklaştığımız için üniversiteye gidecek öğrenciler kendilerine uygun olan veya önceden hedefledikleri üniversitelere girebilmek için üniversite taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırmakta. Peki, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 23:28:00 -
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

YKS sınavına az kaldı. Bu sebeple öğrenciler tarafından 2021 üniversite taban puanları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi  taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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