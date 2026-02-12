Nüfusa fren hazırlığı: 10 milyon sınırı sandığa gidiyor

İsviçre nüfusunu 10 milyon kişide sınırlamak için referanduma gidiyor. 14 Haziran'da yapılması planlanan referandumda ülkenin nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyon kişiyi aşmasını engelleyecek yasal düzenlemeler oylanacak.

İsviçre'de 100 bin imzaya ulaşan dilekçeler sistem gereği oylamaya götürülüyor. Sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) tarafından desteklenen oylama için SVP aşırı nüfusun altyapıya yük bindirdiğini, kiraları yükselttiğini ve “İsviçre kimliğini” zayıflattığını savunuyor.

İsviçre'nin şimdiki nüfusu 9.1 milyon. Eğer referandumdan nüfusu sınırlandıralım kararı çıkarsa, nüfus 9.5 milyona ulaştığında hükümetin sığınmacı kabulleri ve aile birleşimi gibi alanlarda kısıtlayıcı önlemler alması gerekecek.

Bu önlemlerin, nüfus 9,5 milyonu geçtikten sonra yabancıların kalıcı oturma izni almasını zorlaştırması ve İsviçre ile Avrupa Birliği arasında serbest dolaşımı sağlayan anlaşmayı gözden geçirmeyi içermesi bekleniyor.

YÜZDE 48 SINIRI İSTİYOR. ŞİRKETLER KARŞI ÇIKIYOR

Aralık ayındaki araştırma verileri, halkın yüzde 48'inin nüfus sınırlamasını desteklediğini, yüzde 41'inin ise karşı olduğunu gösteriyor.

Hem hükümet hem de Parlamento girişime karşı olsa da 100 binden fazla İsviçrelinin referandumu destekleyen bir dilekçe imzalaması nedeniyle süreç otomatik olarak başlatıldı.

İsviçre Federal Konsey bu adımın İsviçre ile Avrupa Birliği arasındaki kritik ekonomik iş birliğini bozabileceği uyarısında bulundu.

İsviçreli küresel şirketler de bu tasarıya karşı pozisyonda yer alıyor. Şirketler, yabancı uzmanlara erişimlerinin kısıtlanacağını bunun da inovasyonu yavaşlatıp vergi gelirlerini azaltabileceğini savunuyor.

Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinden gelen çalışanların İsviçre emeklilik sistemine katkı sağladıkları belirtilirken, göçün durmasının sosyal sigorta fonlarını mali krize sokabileceği belirtiliyor.

Mevcut nüfusun yüzde 27’si yabancılardan oluşan İsviçre'nin, 15 yaş üstü sakinlerinin yüzde 40’ı göçmen kökenli. Bu kitlenin büyük çoğunluğunu diğer Avrupa ülkelerinden gelenler oluşturuyor.