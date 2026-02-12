Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’ndan önemli görüşme
Türkiye’nin Afrika’daki varlığı giderek artarken, askeri görüşmeler de sürüyor. Son olarak Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Zyeele ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Geoffrey Choongo Zyeele ile görüştü. Görüşmede Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel de yer aldı.