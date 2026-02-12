  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan önemli görüşme

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’ndan önemli görüşme

Türkiye’nin Afrika’daki varlığı giderek artarken, askeri görüşmeler de sürüyor. Son olarak Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Zyeele ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Geoffrey Choongo Zyeele ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Geoffrey Choongo Zyeele ile görüştü. Görüşmede Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel de yer aldı.

