Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!

Yolsuzluk var.

Yıllar öncesinden değil..Yakın tarihden gün verin, hatta saat verin.

O gün ve saatte, bir CHP’linin yaptığı yolsuzluğu ayrıntıları ile size aktarayım..

Siz saat vermiyorsanız,

Ben size vereyim:

Mansur Yavaş’ın büyükşehir belediye başkanı olduğu Ankara’da, iştiraklerden Portaş’ta yolsuzluklar gırla gitmiş..

Mansur Yavaş’ın hesap verme günleri yaklaşıyor...

İstanbul’daki adamalrının yarısı zaten yolsuzluktan tutuklu, ya da yargılanıyor.. Anadolu’a da birçok ilde, yolsuzluktan yargılanan CHP’liler, hesap vermekten acizler..

CHP’lilerin suçları, yolsuzlukla sınırlı değil.

Cinsel taciz de onlarda.. Çocuklara taciz de onlarda..

Cinsel tacizde liste vermeye kalkarsam. Sayfa dolar.

Sonuncusu, Görele Belediye Başkanı’nın 16 yaşındaki kıza geceyarısı attığı mesajlar..

Küfür onlarda.

