  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
1 değil 2 değil 3 değil… CHP’nin seçim araçları Aziz İhsan Aktaş’tan Akın Gürlek'e "seni oyacağız" diyen gözü dönmüş herif! CHP'li gençlik kolları başkanı kodesi boyladı Kurtulmuş’tan CHP’nin kürsü işgaline sert tepki: Anayasaya aykırı, kabul edilemez! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ramazan ayının temasını duyurdu: Ramazan, cami ve hayat CHP’nin yolsuzluğunu bir kez daha ifşa etti: ‘Bu pasta hepimize yeter’ Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu Sayıştay raporunda ortaya çıktı! CHP’li başkana ihaleye fesat davası Adalet Bakanı Gürlek ilk toplantısını yaptı: “Reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz” Sahil güvenlikten direk öldürmeye teşebbüs! Yunan çarpmamış resmen katletmiş
Spor UEFA'nın 50. Olağan Genel Kongresi yapıldı! Ceferin: Anlaşmazlıklardan bıkmıştık
Spor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
UEFA'nın 50. Olağan Genel Kongresi, Belçika'da yapıldı. UEFA Başkanı Ceferin, Real Madrid ve Barcelona'nın tekrar ailemize katılması beni şahsen çok mutlu etti. Dürüst olmak gerekirse, hepimiz bu anlaşmazlıklardan bıkmıştık. Yerel maçları yurt dışına ihraç etmek kısa vadeli çıkarlar sağlayabilir ancak bağları zayıflatır ve sadakati aşındırır" dedi.

UEFA’nın 50. Olağan Genel Kongresi, Belçika'nın başkenti Brüksel’de yapıldı. Kongrede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, başkan vekili Zehra Neşe Kavak, dış ilişkiler kurulu başkan vekili Çağrı Kanver ve dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra İmamoğulları da yer aldı.

Kongrenin açılışında konuşan Ceferin, "Real Madrid ve Barcelona'nın tekrar ailemize katılması beni şahsen çok mutlu etti. Dürüst olmak gerekirse, hepimiz bu anlaşmazlıklardan bıkmıştık. Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile bazı anlaşmazlıklarımız oldu ancak şunu açıkça belirtmek isterim ki, kendimize, birbirimize olan saygımızı ve futbola olan sevgimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Bu durumun tek kazananı futboldur." ifadelerini kullandı.

Yerel lig maçlarının yurt dışında oynanmasına karşı çıkan Ceferin, "Yerel ligler güçlerini bölgelerinden, geleneklerinden ve maçlara giden taraftarlarından alır. Yerel maçları yurt dışına ihraç etmek kısa vadeli çıkarlar sağlayabilir ancak bağları zayıflatır ve sadakati aşındırır." dedi.

Aleksander Ceferin, futbolun ve kulüplerin köklerine sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Maçı evinden, 90 dakika boyunca şarkı söyleyen, yağmurda seyahat eden, her yarışmada kulüplerini takip eden taraftarlardan uzaklaştırırsanız, kimliği nasıl inşa edersiniz? Yerel tutkuyu takas ederseniz, onu nasıl sürdürebilirsiniz? Elbette, küresel olarak çalışabiliriz ve küresel olarak çalışıyoruz ancak köklerimizi asla feda etmeden." diye konuştu.

INFANTİNO: "BİRLEŞTİĞİMİZDE FUTBOL KAZANIR"

FIFA Başkanı Gianni Infantino da UEFA, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ve Real Madrid arasındaki anlaşmaya değinerek, "Dün UEFA, EFC ve Real Madrid arasında varılan anlaşma hakkında harika haberler duyduk. Alexander Ceferin, Nasser Al-Khelaifi ve Florentino Perez'i bu anlaşmaya vardıkları için tebrik etmek istiyorum. Hepsine alkış tutmanızı rica ediyorum çünkü birleştiğimizde futbol kazanır." diye konuştu.

Infantino, bu yıl ilk kez 3 ülkenin FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağını belirterek, "Kanada, Meksika ve ABD'deki turnuvaya ilk kez 48 ülke katılacak, dünyanın dörtte biri. Milyarlarca, 5-6 milyar insan bu Dünya Kupası'na odaklanacak ve izleyecek. Dünya Kupası, birlik, barış, dayanışma ve herkesi barışçıl ve neşeli bir atmosferde bir araya getirmenin sembolü olmak zorunda ve olacak. Aslında mutlu olmamız gerektiğini çok sık unutuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

