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Yaşam Nüfus 1 yılda 14 bin kişi arttı
Yaşam

Nüfus 1 yılda 14 bin kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nüfus artış oranlarına dair verileri paylaştı. Eskişehir'in nüfusu 14 bin kişi arttı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 11:16:00 -
Nüfus 1 yılda 14 bin kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 31 Aralık 2022 itibariyle Eskişehir’in nüfusu, bir önceki sayıma göre 14 bin 248 artarak 906 bin 617 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Aralık 2022 sayımına göre adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. 2021 yılında 898 bin 369 kişi olan Eskişehir’in nüfusu, 2022 yılı sonu itibariyle 906 bin 617 kişi oldu. Kentteki nüfus artışı 1 yılda 14 bin 248 kişi olarak gerçekleşti. Öte yandan TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin nüfusu ise 85 milyon 279 bin 553 kişi oldu.

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