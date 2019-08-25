Ntep imzayı attı İstikbal Mobilya Kayserispor, Paul Georges Ntep ile sözleşme yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Paul Georges Ntep ile sözleşme yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Cuma günü Kayseri’ye gelen ve bugün sabah saatlerinde System Hastanesi’nde sağlık taramasından geçen Paul Georges Ntep imzayı attı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme yapıldı.

Almanya’nın Wolfsburg takımından kiralık olarak alınan Paul Georges Ntep, takımla birlikte idmanlara başlayacak.

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