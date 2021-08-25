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Spor N'Sakala'nın sağlık durumu belli oldu
Spor

N'Sakala'nın sağlık durumu belli oldu

Gaziantep FK maçında birden yere yığılan Beşiktaşlı N'Sakala'nın sağlık durumu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 16:53:00 -
N'Sakala'nın sağlık durumu belli oldu

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK maçının oynandığı sırada rahatsızlanarak sahayı ambulansla terk etmek durumunda kalan Fabrice N'Sakala'dan Beşiktaş'a sevindirici haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre 31 yaşındaki deneyimli sol bekin sağlık durumu sonuçları belli oldu.

Kongolu oyuncunun futbol oynamasına engel bir durum olmadığı ve yakın zamanda siyah beyazlı ekiple antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

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