  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Noval Djokovic sezonu Viyana Açık'ta kapatacak
Spor

Noval Djokovic sezonu Viyana Açık'ta kapatacak

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:35:33 -
Noval Djokovic sezonu Viyana Açık'ta kapatacak

ANKARA (AA) - Tek erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, 2020 sezonunu Viyana Açık'a özel davetiyeyle (wildcard) katılarak tamamlayacak.

Viyana Açık'tan yapılan açıklamada, özel davetiye teklifini kabul eden 33 yaşındaki tenisçinin, 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyona katılacağı belirtildi.

2007'de şampiyonluğa uzandığı Viyana Açık'a 13 yıl sonra katılma kararı alan Djokovic'in yanı sıra tek erkekler dünya sıralamasının ilk 10'unda yer alan Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Diego Schwartzman, Matteo Berrettini ve Andrey Rublev de turnuvada mücadele edecek.

Son olarak Fransa Açık finalinde ezeli rakiplerinden İspanyol Rafael Nadal'a yenilen Djokovic, bu sezon Avustralya Açık, Dubai, Western & Southern Açık ve İtalya Açık turnuvalarında kupaya uzanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman dizisine ne oldu böyle?
Medya

Kuruluş Osman dizisine ne oldu böyle?

İlk sezonunda izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi ikinci sezona da fırtına gibi başladı. Dizi yeni sezonda izleyicilere sanki yeni ..
Hatay'daki yangınların talimatını kimin verdiği ortaya çıktı
Gündem

Hatay'daki yangınların talimatını kimin verdiği ortaya çıktı

Hatay'da Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınlarının talimatını PKK elebaşısı Murat Karayılan'ın verdiği ortaya çıktı.
ROKETSAN'dan heyecanlandıran açıklama: İlk hedefimiz 400 kilometreyi test etmek
Teknoloji

ROKETSAN'dan heyecanlandıran açıklama: İlk hedefimiz 400 kilometreyi test etmek

Türkiye'yi uzaya taşıyan ROKETSAN, geliştirdiği teknolojileri denemek amacıyla bu yıl yeni bir roket fırlatmaya hazırlanıyor. ROKETSAN Genel..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay