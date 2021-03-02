Noter ücretleri ne kadar? Noter vekalet ücreti, noter avukat vekalet ücretleri ne kadar? Tapu vekalet ücreti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her reform, daha özgürlükçü, daha katılımcı, daha çoğulcu demokrasiye ulaşma konusunda milletimizle aramızdaki duygu ve düşünce birliğinin eseriydi, İnsan Hakları Eylem Planı da böyledir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz. "İstinaf ve temyize başvurma süreleri, gerekçeli kararın tebliğiyle başlayacak. Dava, icra ve noter harç ve masraflarını sadeleştiriyoruz. e-Duruşma uygulamasını tüm hukuk mahkemelerine yaygınlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı’nda da üzerinde durduğu noter ücretleri ne kadar?

Noter avukat vekalet ücretleri ne kadar?

Noter vekalet ücretleri son düzenlemelerine göre şu şekildedir:

Araç satışı için noter vekaletname ücreti : 90,50 TL ile 120 TL arası

Noterlerde genel vekaletname ücreti : 200 TL ile 550 TL arası

Muhasebe vekalet ücreti : 120 TL ile 150 TL arası

Noterlerde avukat vekaletname ücreti 90, 50 TL İLE 120 TL arası

Aslı gibidir noter ücreti

1 Adet Tek Taraflı Evrak70,00 TL – 89,00 TL

2 Adet Tek Taraflı Evrak140,00 TL – 160,00 TL

1 Adet Çift Taraflı Evrak80,00 TL – 120,00 TL

2 Adet Çift Taraflı Evrak140,00 TL – 190,00 TL

Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti 192,00 TL

Noterden Genel Vekalet Ücreti 550,00 – 1.900,00 TL

Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti 192,00 TL

Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme) 136,00 TL – 176,00 TL

Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir) 70,00 – 90,00 TL

Noter İhtarname Ücretleri 155,00 – 1.000,00 TL