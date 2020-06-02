Nostaljik tramvay seferleri başladı

İETT, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında 6 Nisan'da durdurulan nostaljik tramvay seferlerini yeniden başlattı. Tramvay, salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yüzde 50 kapasite ile çalışacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un simgeleri arasında değerlendirilen, Taksim Meydanı ile Tünel arasında sefer yapan nostaljik tramvay yeniden faaliyete geçiyor.

Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 aydır yapılamayan seferler, bugün saat 07.00 itibarıyla başladı. Salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle tramvay yüzde 50 kapasite ile çalışacak.

Hafta içi ve cumartesi 07.00'de, pazar günleri 07.30'da çalışmaya başlayan ve seferleri 22.45'e kadar devam eden nostaljik tramvay, ortalama 20 dakikada bir sefer yapıyor.

Nostaljik tramvayın İstanbul yolculuğu

İlk kez 31 Temmuz 1871 tarihinde Azapkapı ile Beşiktaş arasında sefere başlayan atlı tramvaylardan sonra elektrikli tramvaya geçilmiş, motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla daha sonra seferlerine son verilmişti.

1990'nın sonlarına doğru, müzede bulunan eski vagonların restorasyonu yapılarak Taksim-Tünel arasındaki bin 870 metrelik mesafede yeniden seferlerine başlayan nostaljik tramvay, yılda yaklaşık 400 bin yolcu taşıyor.