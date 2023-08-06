  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akaryakıt fiyatları güncellendi! Akaryakıtta zam sonrası İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar?

İsveç basınından öz eleştiri! 'Erdoğan onay verdi ama' diyerek duyurdular

Bu da olmaz dediğiniz şey, oldu: Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Donduran lazer tabancası sonunda icat edildi

10 yıl içinde yok olacak meslekler belli oldu! Bu meslekleri seçenlerse turnayı gözünden vuracak

AB'den Türkiye'ye vize serbestisi için flaş açıklama: Sonbaharda görüşülecek

İstanbulluya yine çile... İSKİ'den bir zam daha

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar hükümeti milyonlara çok önemli çağrı yaptı: Lübnan'ı terk etmelerini istedi

Türkiye rekor oranda ihracatı yapıyor: O bölgede 1,5 milyar dolar oldu! Herkes şaşkın, resmen atağa kalktılar

Kılıçdaroğlu’nun ‘tabanı heyecanlandıracak açıklaması’ merak konusu oldu

Güney Çin Denizi'nde öyle bir olay yaşandı ki: Denizde iki ülke birbirine girdi! Gündemi altüst edecek!
Yaşam “Nostalji Evi” ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor
Yaşam

“Nostalji Evi” ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-06 18:33:00 -
"Nostalji Evi" ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor

Esenler'de 1960-2000 yıllarına ait yüzlerce eşyayı biriktiren Suat Türkoğlu, bu objeleri kendi imkanlarıyla oluşturduğu Nostalji Evi'nde sergiliyor.

Esenler Kazımkarabekir Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki Suat Türkoğlu, anne ve babasından etkilenerek eski eşyaları biriktirmeye başladı. Bir süre sonra da bu objeleri herkesin görebilmesi için "Esenler Nostalji Evi"ni kurdu.

Gramofon, pikap ve kasetçalar, gırgır, tüplü televizyon, bakır kaplar, kandil, duvar halısı, çevirmeli telefonlar ve daha yüzlerce eşyanın bulunduğu ev, ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.
Suat Türkoğlu, AA muhabirine Nostalji Evi'nin 8-10 yıllık bir çalışmanın sonunda ortaya çıktığını belirtti.

Tanıyanların ve mahallelinin büyük katkısının bulunduğunu ifade eden Türkoğlu, objelerin çoğunu ziyaretçilerin hediye ettiğini söyledi.

Eşyaların her birinin ayrı hikayesi olduğunu belirten Türkoğlu, "Önümüzdeki günlerde nasip olursa biz burayı müzeye çevirmek istiyoruz. İstanbul'un birçok bölgesinden buraya insanlar geliyor. Hatta yurt dışından gelen insanlar oluyor. Burası insanları cezbediyor, çünkü insanların eskiye nostalji duygusu çok yüksek. Biz de burayı yakın zamanda daha fazla geliştirip insanlara geçmişe, kültürümüze dönük güzellikler yaşatmak istiyoruz" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23