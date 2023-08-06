“Nostalji Evi” ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor

Esenler Kazımkarabekir Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki Suat Türkoğlu, anne ve babasından etkilenerek eski eşyaları biriktirmeye başladı. Bir süre sonra da bu objeleri herkesin görebilmesi için "Esenler Nostalji Evi"ni kurdu.

Gramofon, pikap ve kasetçalar, gırgır, tüplü televizyon, bakır kaplar, kandil, duvar halısı, çevirmeli telefonlar ve daha yüzlerce eşyanın bulunduğu ev, ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Suat Türkoğlu, AA muhabirine Nostalji Evi'nin 8-10 yıllık bir çalışmanın sonunda ortaya çıktığını belirtti.

Tanıyanların ve mahallelinin büyük katkısının bulunduğunu ifade eden Türkoğlu, objelerin çoğunu ziyaretçilerin hediye ettiğini söyledi.

Eşyaların her birinin ayrı hikayesi olduğunu belirten Türkoğlu, "Önümüzdeki günlerde nasip olursa biz burayı müzeye çevirmek istiyoruz. İstanbul'un birçok bölgesinden buraya insanlar geliyor. Hatta yurt dışından gelen insanlar oluyor. Burası insanları cezbediyor, çünkü insanların eskiye nostalji duygusu çok yüksek. Biz de burayı yakın zamanda daha fazla geliştirip insanlara geçmişe, kültürümüze dönük güzellikler yaşatmak istiyoruz" dedi.

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