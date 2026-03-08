  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa'ya rahat uyku yok! Gazprom böyle duyurdu: Kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi Galatasaray deplasmanda güldü Sıcak saatler yaşanıyor! "İran’dan gelen füze ve İHA'lara müdahalede bulunduk" 165 kız çocuğu mezarda CHP’liler dansta: 8 Mart utanmazlığı Trump’tan soykırıma küstah savunma: İran’ı vurarak dünyaya iyilik yaptık Azerbaycan üzerinden provokasyon! DMM'den vatandaşlara uyarı İran, Türkiye'ye saldıracak mı? Pezeşkiyan'dan flaş açıklama Hastalıklı kafa Batı Trakya’da hortladı! Hastanede başörtüsü ve Türkçe yasağı Ada için hava kalkanı: Türk F-16’ları Kıbrıs yolunda Pedro Sanchez ve CHP kıyaslaması! Gladyo solcuların maskesi indirildi
Dünya Norveç’teki ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama
Dünya

Norveç’teki ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Norveç’teki ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Norveç’teki ABD Oslo Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Norveç’teki ABD Oslo Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldiği bildirildi. Oslo polisinden yapılan açıklamada, patlamanın yerel saatle 01:00 sıralarında yaşandığı belirtilerek, bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği aktarıldı. Patlamanın nedeninin bilinmediği ifade edilen açıklamada, "Polis büyükelçilikle diyalog halinde ve herhangi bir yaralı olduğuna dair bir rapor yok" denildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23