Norveç ve Finlandiya, İsveç hariç komşularına sınırları açıyor

STOCKHOLM (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sınırlarını kapatan Norveç ve Finlandiya, 15 Haziran'dan itibaren İsveç dışındaki bütün komşularına sınırlarını tamamen açma kararı aldı.

Norveç hükümetinin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, İzlanda, Finlandiya Götland ve Danimarka ile 15 Haziran'dan itibaren sınırların açılacağı ve normal seyahatlerin başlayacağı duyuruldu.

Açıklamada, enfeksiyonun yüksek olduğu İsveç'e bir süre daha sınırların açılmayacağı bildirildi.

Finlandiya İçişleri Bakanı Maria Ohisalo da 15 Haziran'dan itibaren Finlandiya'nın sınırlarını komşularına açacağını duyurdu.

Danimarka, Norveç ve Baltık ülkeleriyle 15 Haziran'dan itibaren seyahatlerin normale döneceğini sadece İsveç'e sınırlarını açmayacaklarını kaydeden Ohisalo, İsveç'teki virüs vakalarının yüksek olmasının bu kararı almakta etkili olduğunu vurguladı.

- İsveç'ten tepki

İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg, komşu ülkelerin kararına tepki gösterdi.

Avrupa Komisyonunun Schengen bölgesinde seyahat etme yasağını 15 Haziran'da kaldırma kararı aldığını kaydeden Damberg, ''AB ülkeleri, iç sınır seyahat yasağını 15 Haziran'da kaldırıyor. İskandinavya ülkeleri arasındaki iş birliğini zayıflatmamamız lazım. İskandinavya ülkelerinin arasındaki turizm ekonomisi de bir tarafa bırakılmaz.'' değerlendirmesinde bulundu.



İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan uzmanlar, Kovid-19'la mücadele kapsamında İsveç'in gevşek önlemler alması ve ölüm oranlarının diğer İskandinavya ülkelerine göre fazla olmasının, Finlandiya ve Norveç'i böyle bir kararı almaya ittiğini belirtti.

- İsveç'te 4 bin 854 kişi virüsten öldü

Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 854'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 49 bin 684'e ulaştı.

Norveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 242'ye, vaka sayısı da 8 bin 608'e yükseldi.

Finlandiya'da virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 325'e, vaka sayısı da 7 bin 73'e çıktı.

