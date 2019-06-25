0553 313 94 23

Norveç Dışişleri Bakanı Soried’in Kosova temasları

Resmi ziyaret için Kosova’ya gelen Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, Priştine’de ev sahibi Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile bir araya geldi.

25 Haziran 2019 Salı 16:21
Norveç Dışişleri Bakanı Soried’in Kosova temasları

Resmi ziyaret için Kosova’ya gelen Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, Priştine’de ev sahibi Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile bir araya geldi.


Kosova Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ve Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Pacolli, Kosova’nın Avrupa-Atlantik entegrasyon sürecinde Norveç’in önemli bir rol oynadığını kaydetti. Pacolli konuşmasında vize muafiyeti konusuna da ağırlık verdi. Bakan Pacolli, Kosova’nın istenen tüm kriterleri yerine getirdiğini ve sürecin ilerlememesinden dolayı büyük hayal kırıklığı duyduklarını kaydetti. Kosova diplomasi şefi, "Vize muafiyeti sürecinde ilerleme kaydedilmemesi artık politik boyutlara ulaştı” ifadesini kullandı.


Bakan Pacolli, Kosova-Sırbistan diyalog sürecine de değinerek, “İlişkilerimiz ancak iki egemen ülke olarak eşit muamele ile düzelebilir. Barış ve serbest dolaşım amacımız doğrultusunda durmaksızın yolumuza devam edeceğiz” dedi.


Norveç Dışişleri Bakanı ise Kosova’nın Avrupa-Atlantik entegrasyon yolunda, siyasi partilerin daha fazla işbirliği ve koordinasyon içinde olmaları gerektiğini dile getirdi.


Kosova ve Sırbistan diyalog süreci kapsamında ise Norveç diplomasi şefi Sreide, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesini desteklediklerini ifade etti.


Kosova ziyaretini gerçekleştiren Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj tarafından da kabul edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    23 yıllık özlem sona eriyor
    1. 23 yıllık özlem sona eriyor
    2. Mersin İtfaiyesi’nden Engin Eroğlu’nu..
    3. Yeni askerlik kanunu teklifi TBMM’de..
    4. Cizre’de çiftçilere 10 bin adet hindi..
    5. Mersin’de ’kırsal mahalle buluşmaları’..
    6. Araklı'daki sel
    7. Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz..
    8. Siirt’te Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    9. Uşak’ta ‘Matematik Öğretmenleri..
    10. Adalet Bakan Yardımcısı Öner:..
    11. Kore Savaşı 69’ncu yıl dönümünde anıldı
    12. Yeni askerlik sistemini düzenleyen..
    13. Fildişi Sahili'nden Denizli'ye gelin..
    14. Caddelere iki dilli ’Önce Yaya’..
    15. MYK toplantısı Erdoğan başkanlığında..
    16. Aziziye’de haşerelere geçit yok
    17. Göztepe'de kombine bilet satışları 1..
    18. Sami Khedira kimdir? Sami Khedira..
    19. New York borsası karışık seyirle açıldı
    20. Gri listede aranan DHKP/C’linin de..
    21. Meclis Genel Kurulu, 15 Temmuz'da..
    22. Altının kilogramı 264 bin liraya..
    23. 35 yaşındaki Sinan Güler emekliliğini..
    24. Kaporta ustası kedi yavrusunu kurtardı
    25. Başkan Semih Esen, Turgay Genç’i..
    26. Otomobil yolun kenarında bulunan..
    27. İBB seçiminin yenilenmesi için..
    28. Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonunun..
    29. Başkan Kadir Dağlı: "Küme düşme riski..
    30. Dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı