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Nöroloji Uzmanı Dr. İlik: "MS hastalığında erken teşhis önemli"

MS hastalığında erken teşhisin önemli olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Doktor Faik İlik, hastalarda konuşma bozukluğu, yürürken dengesizlik, bazı hareketleri eksik yapma gibi şikayetlerin ortaya çıkmasından hemen sonra bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:01
Nöroloji Uzmanı Dr. İlik: "MS hastalığında erken teşhis önemli"

MS hastalığında erken teşhisin önemli olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Doktor Faik İlik, hastalarda konuşma bozukluğu, yürürken dengesizlik, bazı hareketleri eksik yapma gibi şikayetlerin ortaya çıkmasından hemen sonra bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.


MS (Multipl Skleroz) hastalığının bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu kaydeden Medicana Konya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Faik İlik, Multipl Skleroz’un genellikle 20 ile 40 yaşları arasında ortaya çıktığını söyledi. Uzman Doktor Faik İlik, "Her MS hastasının klinik bulgusu başkadır, hastalığı gidişi başkadır ve her hastanın tedavisi kişiye özgüdür. Burada tedavi seçenekleri ise tablet olarak ve enjeksiyon şeklinde tedaviler var. Bu tedavilerle hastalar yüzde 30 ile 40 arasında ataklarda düzelme sağlayabiliyorlar" dedi.



"MS hastalığında erken teşhis önemli"


MS hastalığında erken teşhisin önemli rol aldığını belirten Nöroloji Uzmanı Doktor Faik İlik, "Şikayeti olan hastalarımızın en kısa süre içerisinde bir uzmana başvurmalarını öneriyoruz. Çünkü, MS hastalığında tanının erken konulması, tedavinin erken başlaması hastalığın gidişi üzerinde önemli derecede fayda sağlayacaktır. MS hastalarının sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor. Bol bol meyve ve sebze tüketmeleri gerekiyor. Sauna gibi sıcak ortamlardan, bu alanlardan uzak durmaları gerektiğini hastalarımıza öneriyoruz. En önemli faktör ise depresyondan uzak durmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:01
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