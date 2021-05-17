Normalleşe takvimi güncel | 1 Haziran hangi yasaklar kalkıyor?
Yeni normalleşme takvimi belli mi? Koronavirüs salgını sebebiyle önce kısmi kapanma ardından da tam kapanma uygulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda normalleşme takvimini işaret etti. Merakla beklenen kabine toplantısıyla birlikte normalleşme takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Haziran’da hangi yasaklar kalkıyor? 1 Haziran sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ülkemizde önce kısmi ardından da tam kapanma uygulandı. Vatandaşlar bu sürecin ardından normalleşmenin ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı mı?
Normalleşe takvimi güncel | 1 Haziran hangi yasaklar kalkıyor?
Merakla beklenen kabine toplantısı 17 Mayıs’ta toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları vatandaşlara duyuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptığında konuyla ilgili detaylar haberlerimizde yer alacak.