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Eğitim Norm fazlası tercihleri ne zaman?
Eğitim

Norm fazlası tercihleri ne zaman?

Norm fazlası kadrolar için gerçekleşecek olan tercih ve atama süreci belli illerde başladı. Dönemin başlamasıyla beraber okullarda norm hesaplamalarının yapılması üzerine birçok ilde norm fazlası öğretmen atama duyuruları yapıldı. İşte, norm fazlası tercihleri ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman öğrenilecek soruları hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:44:00 -
Norm fazlası tercihleri ne zaman?

Norm fazlası tercihleri, Samsun, Adana, Antalya, Trabzon, Kayseri, Iğdır, Osmaniye ve pek çok sayıda il milli eğitim müdürlüğü internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. Peki, Norm fazlası tercihleri ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi gün açıklanacak? İşte, konu hakkında detaylar…

Norm fazlası tercihleri ne zaman?

Başvuru sürecinin aralık ayı içinde başlaması ve yine aralık ayı içinde sonuçlarının duyurulması bekleniyor. Norm fazlası öğretmenler, kadrosunun bulunduğu ilçedeki okulları tercih etmesi üzerine ilçe önceliği de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre ataması yapılacak.

Bazı illerde tercih sürecinin tamamlanıp değerlendirme sürecine geçildiği duyuruldu.

 

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